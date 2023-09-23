Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


23 Eylül 2023 22:25
Çocuğu olana yardım
yenidoğan bebek için emniyet yardım yapıyor mu

Ssimyaci
Aday Memur
23 Eylül 2023 22:32
Bulunduğun ilin sosyal fonuna kesintin varsa altın yada para yardımı yapar

Arslan Polis adayı
Aday Memur
23 Eylül 2023 22:35
nereye başvuru yapmak lazım

Ssimyaci
Aday Memur
23 Eylül 2023 22:40
Sosyal hizmetler şube müdürlüğüne
Arslan Polis adayı, 57 dk. önce
nereye başvuru yapmak lazım

Arslan Polis adayı
Aday Memur
23 Eylül 2023 22:47
teşekkürler
Toplam 4 mesaj

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