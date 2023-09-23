KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


23 Eylül 2023 22:50
KPSS Önlisans

Bu sene okul uzamazsa bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olacağım. Kendi bölümümden devam etmek istemiyorum. Önlisans KPSS'de düz memurluk alımı çok oluyor mu bilgisi olan var mı? Bir de en az kaç puan almam lazım düz memurluk için aydınlatan olursa sevinirim çünkü internette doğru düzgün bilgi yok..

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