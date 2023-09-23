Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


23 Eylül 2023 23:01
eş durumu nakil 5 yıl engeli
bir kit kurumunda 1.5 yıllık iskur üzerinden girmiş işciyim eşim universitede çakılı kadro hemşire . benim gitmek istediğim yerde kurumun var yalnızca benim bransim yok ancak sözleşmede branş değiştirilebilir yazıyor. çalıştığım iş yerinde eş durumundan 5 yılı doldurmadan nakil gidenler oldu . fakat benim dilekçeme sürekli 5 yıl şartından dolayı talebiniz değerlendirilmiştir diye cvp veriliyor . 3 kere dilekçe verdim hep aynı cvp ne yapabiliriz bilen var mı ?

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