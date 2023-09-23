eş durumu nakil 5 yıl engeli

bir kit kurumunda 1.5 yıllık iskur üzerinden girmiş işciyim eşim universitede çakılı kadro hemşire . benim gitmek istediğim yerde kurumun var yalnızca benim bransim yok ancak sözleşmede branş değiştirilebilir yazıyor. çalıştığım iş yerinde eş durumundan 5 yılı doldurmadan nakil gidenler oldu . fakat benim dilekçeme sürekli 5 yıl şartından dolayı talebiniz değerlendirilmiştir diye cvp veriliyor . 3 kere dilekçe verdim hep aynı cvp ne yapabiliriz bilen var mı ?

bir kit kurumunda 1.5 yıllık iskur üzerinden girmiş işciyim eşim universitede çakılı kadro hemşire . benim gitmek istediğim yerde kurumun var yalnızca benim bransim yok ancak sözleşmede branş değiştirilebilir yazıyor. çalıştığım iş yerinde eş durumundan 5 yılı doldurmadan nakil gidenler oldu . fakat benim dilekçeme sürekli 5 yıl şartından dolayı talebiniz değerlendirilmiştir diye cvp veriliyor . 3 kere dilekçe verdim hep aynı cvp ne yapabiliriz bilen var mı ?