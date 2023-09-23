Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


23 Eylül 2023 23:36
Ek ders ücreti ne kadar?

Merhaba hocalarım %20 vergi dilimindeki kadrolu öğretmen mevcut ek ders ücretinin yaklaşık 60 lira olduğunu bilmekteyim. Ancak son puantaj listesini incelediğimde eğer yanlış hesaplamadıysam (gece ücreti nöbet vs. hesaplarında hata yapmadıysam) ek ders ücreti saat başı yaklaşık 70 liraya denk geliyor. Aklıma takıldı sormak istedim.


difficulties
Şef
24 Eylül 2023 00:12

maaştan önce 71 maaştan sonra 60.

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