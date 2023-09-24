KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


24 Eylül 2023 00:40
İnşaat mühendisi puanları son durum

Arkadaşlar merhaba, insaat muhendisi olarak yakin zamanda atananlar kac puanla atandiniz buraya yazar misiniz?

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