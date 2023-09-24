Ümmetçi anlayıştan vazgeçmeyen yazarlar ve çizerler İslamiyet kılıfı adı altında Arapçı bir anlayışla yaşanan gözaltı kararlarına desteğini açıkladı.
Sosyal medya üzerinden gerçeklerin aktarılması belirli çevrelerce yanlış yorumlansa da bizler terör unsuru gibi görülmelerini istemeyiz.
Arap halklarını savunmak elbette bize düşmez fakat Anayasa hükmü altına alınan Türklük esastır.
İlk dört madde de yer alan yasalar her daim geçerlidir.
Değiştirilmesi teklif dahi edilemez.
Kuran yakılmasını nasıl tasvip etmiyorsak ırkçı savunuları da kabul etmiyoruz.
Türklük ırkçılık değildir
İfşa edilen görüntüler bilgiler sır değildir.
Proveke başlıklar siteler temizlenmelidir.
Birşeyin yanlısı olmak bir diğerinin karşıtı anlamına gelmez.
Ümmetçiliği Nasırcılık Baasçılık olarak görmekteler.
1700 lü yıllarda başlayan anlayış Ortadoğu ülkelerinde hala hemfikirdir.
Abdülhamidin başını çektiği Ümmetçilik günümüze uyarlanmalıdır.
İran devriminde etkili oldu.
Ülkemizde Hizbut-tahrir örgütlenerek birincil şüpheliler arasında yer aldı.
1996 da D-8 kuruldu.
Türkiye , Mısır, İran, Pakistan, Endonezya, Malezya, Nijerya ve Bangladeş yer aldı.
Günümüzde ise bu örgüt yenilenerek Pan-Türkizm ile birleşmeli.
Türk İslam sentezi ile bezenen ülkemiz Akp döneminde zor günler yaşadı.
Yeni oluşumlarla şekillenen sentez milli bir duruş sergiledi
Ümmetçi anlayıştan vazgeçmeyen yazarlar ve çizerler İslamiyet kılıfı adı altında Arapçı bir anlayışla yaşanan gözaltı kararlarına desteğini açıkladı.
Sosyal medya üzerinden gerçeklerin aktarılması belirli çevrelerce yanlış yorumlansa da bizler terör unsuru gibi görülmelerini istemeyiz.
Arap halklarını savunmak elbette bize düşmez fakat Anayasa hükmü altına alınan Türklük esastır.
İlk dört madde de yer alan yasalar her daim geçerlidir.
Değiştirilmesi teklif dahi edilemez.
Kuran yakılmasını nasıl tasvip etmiyorsak ırkçı savunuları da kabul etmiyoruz.
Türklük ırkçılık değildir
İfşa edilen görüntüler bilgiler sır değildir.
Proveke başlıklar siteler temizlenmelidir.
Birşeyin yanlısı olmak bir diğerinin karşıtı anlamına gelmez.
Ümmetçiliği Nasırcılık Baasçılık olarak görmekteler.
1700 lü yıllarda başlayan anlayış Ortadoğu ülkelerinde hala hemfikirdir.
Abdülhamidin başını çektiği Ümmetçilik günümüze uyarlanmalıdır.
İran devriminde etkili oldu.
Ülkemizde Hizbut-tahrir örgütlenerek birincil şüpheliler arasında yer aldı.
1996 da D-8 kuruldu.
Türkiye , Mısır, İran, Pakistan, Endonezya, Malezya, Nijerya ve Bangladeş yer aldı.
Günümüzde ise bu örgüt yenilenerek Pan-Türkizm ile birleşmeli.
Türk İslam sentezi ile bezenen ülkemiz Akp döneminde zor günler yaşadı.
Yeni oluşumlarla şekillenen sentez milli bir duruş sergiledi