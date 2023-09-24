Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


24 Eylül 2023 01:25
Ocak maaşı en düşük % kaç olur?

En yüksek veya ortalama Ocak zammı çok tartışıldı veya tartışılıyor. Peki arkadaşlar, gergeçki gözle baktığımızda en düşük Ocak zammı ne olur sizce?

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