Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


24 Eylül 2023 01:46
Eş durumu

Arkadaşlar merhaba Gsb büro personeline atandım. Eşim uzman çavuş ve 7 8 ay sonra zorunlu doğu görevine gidecek. Bir seneyi doldurduktan sonra eş durumundan tayin isteyebilir miyim yoksa 3+1 i beklemek zorunda mıyım ?


bemeh_43
Aday Memur
24 Eylül 2023 01:54
aynı dertten bendede var. kimisi evet isteyebilirsiniz derken kimiside yok diyor. en iyisi bakanlığı aramak. Tsknın gsb ile protokol olmadığı için bizim durumda olanlara öncelik ve hak vermiyor. bekleyip göreceğiz

Krmine
24 Eylül 2023 01:58

2023 ayında bakanlık sözleşmeli personele eş durumundan tayin hakkı tanımamış hocam ama bu seneye kadar tanımış neden değişiklik oldu herhangi bir bilgi edinemedim herhangi bir bilgi edinirseniz beni de bilgilendirir misiniz ?

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