aynı dertten bendede var. kimisi evet isteyebilirsiniz derken kimiside yok diyor. en iyisi bakanlığı aramak. Tsknın gsb ile protokol olmadığı için bizim durumda olanlara öncelik ve hak vermiyor. bekleyip göreceğiz

aynı dertten bendede var. kimisi evet isteyebilirsiniz derken kimiside yok diyor. en iyisi bakanlığı aramak. Tsknın gsb ile protokol olmadığı için bizim durumda olanlara öncelik ve hak vermiyor. bekleyip göreceğiz