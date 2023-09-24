Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


24 Eylül 2023 03:15
8 yıla bir kademe

Arkadaşlar bir sorum var. Ben 399a tabi memurken kurum özelleşince başka bir kuruma 657ye tabi memur olarak göreve başladım. 8 yılımı tamamladım ancak 1 kademe alamadım. Özlük işleri, 8 yılını 657 ye bağlı geçirenlere bu kadronun verileceğini söyledi. O yüzden 1 kademe alamadım. Alma hakkım varmı ? Cevaplarsanız çok yardımcı olursunuz

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