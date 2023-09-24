Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


24 Eylül 2023 03:28
4B Sözleşmeli Çalışan Biri 1 yılı Dolmadan Zabıta Olabilir mi?

Merhaba arkadaşlar bakanlıktan 4b sözleşmeli olarak çalışan birisi belediyelere zabıta olmak için başvuru yapabilir mi?

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