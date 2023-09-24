Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


24 Eylül 2023 04:48
Göreve İade İçin Sağlık Raporu
Merhaba arkadaşlar. Ben Jandarmada sivil memur idim. Raporlu olduğum günler işe gelmediğime dair tutanak tutarak beni istifa etmiş saydılar. Ben bu işleme karşı dava açtım. Ve Danıştay aşamasında kazandım. Ancak göreve iade etmeden önce kurum sanki ilk defa atanıyormuşum gibi sağlık raporu istedi. Sevk kağıdı gönderdi. Bu hukuka uygun mudur? Mahkeme kararı ile göreve dönenlerden göreve iade etmeden önce sağlık raporu isteniyor mu uygulamada? Benzer durum yaşayan veya net bilgisi olan yardımcı olursa çok sevinirim.

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