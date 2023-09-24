Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


24 Eylül 2023 07:16
Imam hafifteki öğrencinin ataturke küfretmesi.

Dün ataturke hakaret eden bir gencin uygunsuz görüntüleri paylaşıldı.Bana göre ataturku sevmiyorum demek türkiye cumhuriyetini sevmiyorum demektir.


gazanya
Şube Müdürü
24 Eylül 2023 07:19

Bana göre türkiye cumhuriyetinin bütün imkanlarından faydalanıp ta bunu yapmaya kimsenin hakkı yoktur.


gazanya
Şube Müdürü
24 Eylül 2023 07:22

Cezalandırılacaktır elbette.cocuk işlevine gidecektir.


gazanya
Şube Müdürü
24 Eylül 2023 07:23

Bende imam hatip lisesi mezunuyum.Ataturkcu bir insanim


gazanya
Şube Müdürü
24 Eylül 2023 07:25

Bunun nedeni liyakatsiz öğretmenler elbette.


gazanya
Şube Müdürü
24 Eylül 2023 07:26

Şimdi ergenlikte çocuklar aşırı meraklı oluyorlar ve öğretmenlerine her soruyu soruyorlar.


gazanya
Şube Müdürü
24 Eylül 2023 07:30

Imam hatipte genelde din dersi öğretmenleri vardır .siyaset bilmezler ve liyakatsiz olan öğretmenlerde siyaset konuşmaması gerektiği halde haddi olmadan siyaset konuşur.ve cocuklarin kafesi karışır.


gazanya
Şube Müdürü
24 Eylül 2023 07:33

Çocuk suç işlemiştir.Bu suçu işlemesine neden olan aslında kötü egitimcilerdir.Derste siyaset yapanlardır.


gazanya
Şube Müdürü
24 Eylül 2023 07:38

Sonra bazı kitapların "yalan söyleyen tarih utansin"gibi derslerde liyakatsiz öğretmenler tarafından tarih kitabiymis gibi derslerde öğrencilere okunmasi


gazanya
Şube Müdürü
24 Eylül 2023 07:41

Ve bazı zararlı insanların """ze nasil kıydınız,gençliğin imanını sorularla çaldılar "gibi kitapların imam hatiplerin kütüphanelerinden inmemesi gibi nedenler var aslında..

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Imam hafifteki öğrencinin ataturke küfretmesi.Dış Politika

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