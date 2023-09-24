Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


24 Eylül 2023 08:53
Drone ehliyeti

Herkese merhaba sizlere bir sorum olacak ticari İHA belgesi almak istiyorum ve bu sınıf büyük droneler olduğu için ticari pilot belgesi gerekiyor. memuriyetimiz ticari drone belgesi almaya engel taşır mı bileniniz cevaplarsa minnettar olurum

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