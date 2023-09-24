dava dosyası sorun yaratır mı

arkadaşlar babam otobüsle giderken kaza olmuş ve şoföre dava açmışlar. babam da yıllar sonra vefat etti ve e devlet üzerinde tek çocuğu ben olduğum için dava dosyasında müşteki olarak görünüyorum. bu güvenlik soruşturmasında sorun çıkarır mı?

arkadaşlar babam otobüsle giderken kaza olmuş ve şoföre dava açmışlar. babam da yıllar sonra vefat etti ve e devlet üzerinde tek çocuğu ben olduğum için dava dosyasında müşteki olarak görünüyorum. bu güvenlik soruşturmasında sorun çıkarır mı?