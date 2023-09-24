KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


24 Eylül 2023 09:32
dava dosyası sorun yaratır mı
arkadaşlar babam otobüsle giderken kaza olmuş ve şoföre dava açmışlar. babam da yıllar sonra vefat etti ve e devlet üzerinde tek çocuğu ben olduğum için dava dosyasında müşteki olarak görünüyorum. bu güvenlik soruşturmasında sorun çıkarır mı?

levelup06
Memur
24 Eylül 2023 10:50
Güvelik soruşturman uzar sadece. Sıkıntı olmaz.

000000.0
Aday Memur
24 Eylül 2023 10:52
dava dosyanının neden olduğunu araştırmaları bulmaları hemen mümkün olmaz mı yani
levelup06, 29 dk. önce
Güvelik soruşturman uzar sadece. Sıkıntı olmaz.

levelup06
Memur
24 Eylül 2023 11:05
Rahat ol sıkıntı olmaz.
000000.0, 27 dk. önce
dava dosyanının neden olduğunu araştırmaları bulmaları hemen mümkün olmaz mı yani
Toplam 3 mesaj

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