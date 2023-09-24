Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


24 Eylül 2023 10:22
Eş durumu atama iptali

Herkese merhaba 1 yıl kadar önce eşimin özel sektörde çalışıyor olması nedeni ile vandan Mersin?e eş durumu tayini yaptırdım.Ancak geçen bir yılda açıkçası pişmanlık yaşadım ve atama mı iptal ettirmek istiyorum eski çalıştığım hastaneye yeniden atamam yapılır mı ?

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