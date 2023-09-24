Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


24 Eylül 2023 10:45
Jandarma uzman Çavus mesleği bırakma

jandarma uzman çavuşum ama artık mesleği bırakmak istiyorum sözleşme bitme tarihine 6ay kaldı ne var ki 6aylik geçici görev yazıldı bana ben gitmek istemiyorum rapor alsam işleyiş nasıl olur bilgisi olan varsa yardımcı olsun lütfen

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