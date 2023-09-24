KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


24 Eylül 2023 10:46
Paem ön başvuru sonuçları açıklanmış.
Kadın ve Erkek kaç puanla kapattı?

Çok Yazılan Konular

Güvenlik soruşturmasıdava dosyası sorun yaratır mıErzincan pomemPomem için Göz Kusuru

Sözlük

Turgut bayraktar belgeselleri 1 Yağlı güreş 2 güne bir söz bırak 2 davut ve calut 1 pirinç 2 nohut 1 orta düzey bir evlilik için en az 25 bin tl bütçe gerekmesi 2 Göbeklitepe 1 yanlış anlaşılan şarkı sözleri 1 evladım 1

Son Haberler

Teröre 'Pençe-Kilit' darbesi'Şarkiyatçılık' kitabıyla akıllara kazınan yazar: Edward SaidYolcu otobüsü şarampole devrildi, 3 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandıSağlık Bakanı Koca'dan 'grip aşısı' uyarısıAsrın felaketinde 508 nokta yer değiştirdi

Editörün Seçimi

Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlar2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Hayatımı değiştirmek istiyorumMülakat/Sertifika olsun isteyen Zekasına değil dayısına güvenen Türk gençliği.Dövmeli jandarma personeli Disiplin soruşturması, Soruşturmanın gizliliği ihlaliPolislere Neden Unvan Değişikliği Sınavı YokMutlu değilim dostlar var mı bu meslekte mutlu olan?Şözleşmeliden kadroya geçtim maaşım hala aynı