Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


24 Eylül 2023 11:21
Acilde çalışan tıbbi sekreter resüsistasyon odasına girebilir mi.

Arkadaşlar ben acilde tıbbi sekreterim. Doktorun yanında olduğum için hastalar ile ilgili çoğu şeye tanık oluyorum. Bazen resüsistasyona hasta geldiği zaman doktor gidiyor malum hastadan istenilen kan ve tahlilleri almak için oraya girme yetkimiz var mı? İnternetten baktım pek bir şey bulamadım bilgisi olan yazabilir mi?


fatodemiş
Memur
24 Eylül 2023 11:50
Sen görevini yanlış anlamışsın kardeş. Doktorun emir eri/kahyası değilsin. Yok istersen evine temizliğe de git. Sadece bilgisayar başında hastaya yapılan işlemleri,istekleri gireceksin taburculuk, yatış işlemini yapacaksın. Doktorun peşinde dolanmayacaksın
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