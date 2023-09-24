Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


24 Eylül 2023 11:32
2023 Polsan Temettü

Arkadaşlar yaklaşık 90 aylık (7.5yillik) Polsan üyesiyim ..Bu yıl nisanda 12 bin temettü vermiş..2024 nisanda tahmini ne kadar temettü verir bilgisi olan cevaplarsa sevinirim.Hayirli günler diliyorum

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