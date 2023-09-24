Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


24 Eylül 2023 11:36
Pbs atama dilekçe

2023 yılın şark dönüşü Ankara iline tayinim çıktı,istihdam dağıtımı sonrası ilçe çıktığında merkez için Ağustos ayında başlama yaomadan dilekçe yazmıştım,ilçede başladık ancak Eylül ayı bitecek halen sistemden kontrol ettiğimde dilekçe ara tayin karar verme aşamasında gözükmekte,yalnız personelden arkadaş arayıp dilekcen olumsuz sonuclandi denilmişti,bu dilekçe sonucunun sisteme olumsuz olarak girilmesi uzun mu surmektedir,girilmesi gerekmiyor mu olumsuz olarak

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