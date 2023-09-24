Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


24 Eylül 2023 11:36
Kağıthane belediyesi başvuru

Arkadaşlar, belediyede çalışma imkanları nasıl? Sgk alınan maaş üzerinden yatıyor diye duydum. Sds adında anlaşma varmış personele veriliyormuş. Kağıthane belediyesinin maaşı ne kadar acaba memur olarak başvuru yapacağımda. Bilgisi olan varsa yardımcı olabilir mi ?

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