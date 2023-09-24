Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


24 Eylül 2023 12:55
Kademe derece

Öncelikle bilgisi olan cevaplarsa çok sevinirim. Tarım bakanlığında müdür pozisyonında olan mühendis arkadaşım teknik hizmetler sınıfında çalışıyor. Teknik hizmetler sınıfında çalışanlar 2 yılda 1 derece alıyor dedi. Doğruluk payı nedir. Benim bildiğim 3 yıla 1 derece veriliyor

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