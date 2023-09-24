CTE ve adliye personeli hk

Arkadaşlar iyi günler Ankara da bakanlık ve genel müdürlükte çalışan memur arkadaşlar cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri içerisinde iyileştirme yapılacağını söylemişler böyle bir duyum aldınız mı bilginiz var mı ?

Arkadaşlar iyi günler Ankara da bakanlık ve genel müdürlükte çalışan memur arkadaşlar cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri içerisinde iyileştirme yapılacağını söylemişler böyle bir duyum aldınız mı bilginiz var mı ?