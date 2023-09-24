Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


24 Eylül 2023 13:40
Deprem Geçiçi Görev

arkadaşlar nakil olarak deprem bölgesine başvuru yapmıştım ancak sözleşmeli olduğum için 3 ay geçiçi görev verilmişti, görev sürem bitmeden veya bittikten sonra görev süremin uzatılmasına ilişkin bir yazı gelmedi. Bakanlığa dilekçe gönderdim tekrardan gidebilirmiyim böyle bir durum ile karşılaşan oldu mu ?

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