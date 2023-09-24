Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


24 Eylül 2023 14:05
Boşanma nedeni ile atama
merhaba, eşimle boşanma aşamasındayız dava açtık eşimle aynı ilde çalışmak istemiyorum mazeret dilekçesinde belirtmiş olduğumuz ile mi gönderiliyoruz idarenin taktirinde mi oluyor bilgisi olan var mı acaba

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