Boşanma nedeni ile atama

merhaba, eşimle boşanma aşamasındayız dava açtık eşimle aynı ilde çalışmak istemiyorum mazeret dilekçesinde belirtmiş olduğumuz ile mi gönderiliyoruz idarenin taktirinde mi oluyor bilgisi olan var mı acaba

merhaba, eşimle boşanma aşamasındayız dava açtık eşimle aynı ilde çalışmak istemiyorum mazeret dilekçesinde belirtmiş olduğumuz ile mi gönderiliyoruz idarenin taktirinde mi oluyor bilgisi olan var mı acaba