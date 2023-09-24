4/B'li memurun 4/B'li alımlara başvurusu

4/b sözleşmeli tekniker olarak görev yapmaktayım. Bakanlıkların & Üniversitelerin açtığı alımlara başvuru yapıp farklı görev ve ünvana kazanıp gitmemizde herhangi bir engel var mı? Tekniker=Düz Memur veya Tekniker=Büro Personeli şeklinde hizmet sınıfı ve ünvan değişiyor.

Geçiş yapan böyle bir durumu bilenler yardımcı olabilir mi. Herkes araştırıyor kimse cevap vermiyor bilenler susuyor işini halleden arkasına bakmıyor?.