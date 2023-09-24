Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


24 Eylül 2023 14:32
Devlet bankasi guvenlik

Arkadaslar devlet bankasi guvenlik gorevlileri imkanlari nasildir.halkbank ziraat vakifbank gibi bankalarda calisanlar cevaplayabilirmi.maas ikramiye yemek parasi sosyal haklar vs.

Çok Yazılan Konular

Ocakta oran %55 olur mu?2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).İşçinin KPSS girmeden memur olmak istemesi sorunuAkademisyenlerin maaşlarının iyileştirilmesiEylül enflasyonuEnflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlarKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesi8077 TLye bilen biri açıklık getirsin8 yıla bir kademeBankalar kredi verir mi?

Sözlük

Okul hayatında yaşanan travmalar 1 yanlış anlaşılan şarkı sözleri 1 davut ve calut 1 Göbeklitepe 1 tl'den bir sıfır atılması gerekliliği 1 bir yapının yaşı nasıl hesaplanır 1 Yağlı güreş 2 truva 1 güne bir söz bırak 3 basmati pirinci 6

Son Haberler

'Enflasyonda aylık bazda düşüşleri daha erken göreceğiz'Bağcılar'da 30 kişi toplu düğün şöleniyle evlendiSilahlı kavgada Kocaelispor taraftar grubu üyesi öldü, 4 kişi yaralandıCumhurbaşkanı Erdoğan yarın Nahçıvan'a gidecekTeröre 'Pençe-Kilit' darbesi

Editörün Seçimi

Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlar2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Hayatımı değiştirmek istiyorumMülakat/Sertifika olsun isteyen Zekasına değil dayısına güvenen Türk gençliği.Dövmeli jandarma personeli Disiplin soruşturması, Soruşturmanın gizliliği ihlaliPolislere Neden Unvan Değişikliği Sınavı YokMutlu değilim dostlar var mı bu meslekte mutlu olan?Şözleşmeliden kadroya geçtim maaşım hala aynı