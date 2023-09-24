Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


24 Eylül 2023 14:42
Ücretsiz izin sebebiyle promosyon iadesi

Doğum yaptığım için ücretsiz izne ayrıldım. Emniyet personellerinin VakıfBank?dan aldığı banka promosyonunu ücretsiz izne ayrıldığım için geri ödeyecek miyim? Bu konu hakkında tecrübesi olan var mı?


Egm3316
Aday Memur
24 Eylül 2023 15:25
Diğer yandan promosyon aldıktan sonra herhangi bir nedenle nakil, emeklilik, istifa, ücretsiz izin, ölüm vs. gibi nedenlerle görevinden ayrılan personelden Banka ödenmiş promosyonun iadesini talep edemez.

trabzonlupolis
Aday Memur
24 Eylül 2023 15:32

Devrem bu dhmi sözleşmesi. EGM için de geçerli mi acaba?

Egm3316, 50 dk. önce
Diğer yandan promosyon aldıktan sonra herhangi bir nedenle nakil, emeklilik, istifa, ücretsiz izin, ölüm vs. gibi nedenlerle görevinden ayrılan personelden Banka ödenmiş promosyonun iadesini talep edemez.
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