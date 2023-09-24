Yardımcı olabilecek biri var mı

Merhaba benim bir arkadaşımı şirket kurup kalkındırma vaadiyle dolandırıp ticari hayatını mahfettiler ve mahkemesi sürüyor. üzerine şirket açıp onun adına krediler sahte çekler düzenleyip onu kullanıp kayboldular şuan tüm suçu ona kaldı mahkemesi olacak ve bu oyunları anlatacak ne yapsa daha doğru olur bu durumdan nasıl kurtulabilir. özelden de yazıp yol göstermek isteyen biri varsa çok sevinirim.

Merhaba benim bir arkadaşımı şirket kurup kalkındırma vaadiyle dolandırıp ticari hayatını mahfettiler ve mahkemesi sürüyor. üzerine şirket açıp onun adına krediler sahte çekler düzenleyip onu kullanıp kayboldular şuan tüm suçu ona kaldı mahkemesi olacak ve bu oyunları anlatacak ne yapsa daha doğru olur bu durumdan nasıl kurtulabilir. özelden de yazıp yol göstermek isteyen biri varsa çok sevinirim.