Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


24 Eylül 2023 14:46
Yardımcı olabilecek biri var mı
Merhaba benim bir arkadaşımı şirket kurup kalkındırma vaadiyle dolandırıp ticari hayatını mahfettiler ve mahkemesi sürüyor. üzerine şirket açıp onun adına krediler sahte çekler düzenleyip onu kullanıp kayboldular şuan tüm suçu ona kaldı mahkemesi olacak ve bu oyunları anlatacak ne yapsa daha doğru olur bu durumdan nasıl kurtulabilir. özelden de yazıp yol göstermek isteyen biri varsa çok sevinirim.

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