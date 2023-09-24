KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


24 Eylül 2023 14:50
Sertifikalar öğretmenlik mülakatında fayda sağlar mı?

Merhaba bazı kurumların alım şartlarında en başında sertifika isteniyor onun dışında, merak ettiğim şey öğretmenlik için alanımızla ilgili alınan sertifikalar mülakat sırasında hocalar tarafından kontrol ediliyor mu yoksa hiçbir etkisi yok mu? Mülakat için normalde şart değil ama değerlendirmede bir işe yarıyor mu?

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