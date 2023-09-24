Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


24 Eylül 2023 14:53
ünvan değişikliği

merhaba arkadaşlar, en son yapılan ünvan değişkiliği daha sonuçlanmadı ancak bir sonraki ünvan değişikliği tahminen ne zaman olur bir duyumunuz var mı

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