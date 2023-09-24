Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


24 Eylül 2023 15:29
Lisansüstü eğitimi devam edenin ders programının ayarlanması

Lisansüstü eğitimi devam eden, tez yazan branş öğretmeninin ders programında 1,5 günü boşaltılması yönetmeliğe uygun mu? Böyle bir durum olabilir mi

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