KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


24 Eylül 2023 16:41
2023 Subay Alımını Kaçırdım

Evet hemen her sene Ekim-Kasım'da geliyor diye bakmadım ve güzel bir KPSS puanım olmasına rağmen kaçırdım. Yapabileceğim bir şey var mı? Benim gibi olanlar var mı CİMER'e vs yazsak?

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