KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


24 Eylül 2023 16:47
POMEM evci izin hakkında

arkadaşlar i&#775;zmirde ikamet etmekteyiz aydın pomem tuttu. haftasonu evci izni kullanabiliyor muyum ? evci izininin şartları vs. nedir bilgisi olan bir arkadaş varsa yazabilir mi ? birde 30.dönem intibaktan sonra ne zaman başlar ? 29.dönemin 8 aralıkta bitiyor daha onlar beklenir mi çıkmaları bu konu hakkında da bilgisi düşüncesi olan varsa yazabilir mi acaba ?

teşekkürler şimdiden

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