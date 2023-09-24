KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


24 Eylül 2023 18:13
Öğretmen ve Mühendis Subay Dış Kaynak Alımı

Arkadaşlar merhaba. Her sene alımı olan kuvvet komutanlıkları ve MSÜ?de istihdam edilmek üzere dış kaynaktan öğretmen ve mühendis alımı ilanı hala daha gelmedi. Normalde dış kaynak subay alımı ilanından önce geliyor ve mülakatları aynı tarihlerde yapılıyordu. Bu sene de alımı olacak mı yoksa bu sene için alım planlanmıyor mu acaba? Duyumu olan var mı?

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