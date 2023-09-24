Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


24 Eylül 2023 20:48
Çok acil bilgi yardımı

Herkese kolay gelsin müfettiş adlı olaydan dolayı ihraç istedi yüz kızartıcı bir suç yok il disiplin kurulu son ifade istedi yazılı vereceğim dedim verdim ne var ne yok yapılan herşeyi yazdım vali yardımcısı ön bilgi olarak okumuş ve beni direkt sözlü savunma vermek için çağırmış sizce durum ne olur sorduğum arkadaşlar böyle bir durumla karşılaşmadıklarını söylüyor

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