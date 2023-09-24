Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


24 Eylül 2023 21:04
sultanbeyli devlet hastanesi
arkadaşlar Sultanbeyli devlet hastanesinde çalışan arkadaşlarımız var mı aramızda. yoğunluğu nasıl acaba ?

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