Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


24 Eylül 2023 21:36
Batdan batıya tayin

merhaba 2016 agustos ayinda İstanbul'a geldim.7. yilim bitti artik gitmek istiyorum.batidan batiya tayin nasil oluyor.hakkim.var mi? yonetmelikde hangi madde den gidebilirim ? bilgi verebilecek meslektaş var mıdır

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