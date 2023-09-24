Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


24 Eylül 2023 21:36
BATIDAN BATIYA TAYİN

merhaba 2016 agustos ayinda İstanbul'a geldim.7. yilim bitti artik gitmek istiyorum.batidan batiya tayin nasil oluyor.hakkim.var mi? yonetmelikde hangi madde den gidebilirim ? bilgi verebilecek meslektaş var mıdır

Çok Yazılan Konular

TCDD özelleştiriliyor mu?DHMİ Tazminat Yeni Yalanlar ve Gerçek Mahkeme KararlarıDHMİ ye atananlarDHMİ elektrik havacılık tazminatı gerçekleriDHMİ Çalışanları BurayaÇAYKUR'a atananlar için bilgilendirmeDHMİ özelleştiriliyor mu?Üniversite memurluğu mu yoksa memleketine yakın kit kurumunda memurluk mu ?EÜAŞ ( elektrik üretim anonim şirketi )görevde yükselme ve unvan değişikliği snv.DHMİ becayiş talepleri

Sözlük

mekke 2 pazar sabahı erken kalkmak 1 feral child 1 orta düzey bir evlilik için en az 25 bin tl bütçe gerekmesi 3 basmati pirinci 1 ritim 1 Göbeklitepe 1 ekinoks 2 Yağlı güreş 1 hebb teorisi 1

Son Haberler

Domuz avında arkadaşını öldüren şüpheli tutuklandıEbrar Sitesi'nde ölenlerin yakınlarından bölgeyi imara açanlara tepkiAğır hasarlı bina yıkım sırasında iş makinesinin üzerine devrildi; operatör öldü, 3 yaralıİzmir'de kaybolan down sendromlu Durukan'dan acı haberBeşiktaş'ta ilklerin günü: Süper Lig'de 3. galibiyet

Editörün Seçimi

Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlar2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Hayatımı değiştirmek istiyorumMülakat/Sertifika olsun isteyen Zekasına değil dayısına güvenen Türk gençliği.Dövmeli jandarma personeli Disiplin soruşturması, Soruşturmanın gizliliği ihlaliPolislere Neden Unvan Değişikliği Sınavı YokMutlu değilim dostlar var mı bu meslekte mutlu olan?Şözleşmeliden kadroya geçtim maaşım hala aynı