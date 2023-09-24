3.alım da rakamlar nasıl olur

hepinize merhabalar önlisans mezunuyum sanayilerde çalışıyorum kaç yıldır eve gelip zor bela çalışarak 72 aldım şansa nasip değilmiş atanamadım şimdi bu puanla da atama bekleme kardeşim diyebilirsiniz benim kapasitem vaktim sizin kadar olmadı çalışmak zorunda kaldım ancak bu kadar alabildim sizin fikrinizi sormak istedim sadece ,tds bu alımda tahmini kaç alırsa atama şansım var demektir lütfen hakaret boyutunda cümleler kullanmayın

hepinize merhabalar önlisans mezunuyum sanayilerde çalışıyorum kaç yıldır eve gelip zor bela çalışarak 72 aldım şansa nasip değilmiş atanamadım şimdi bu puanla da atama bekleme kardeşim diyebilirsiniz benim kapasitem vaktim sizin kadar olmadı çalışmak zorunda kaldım ancak bu kadar alabildim sizin fikrinizi sormak istedim sadece ,tds bu alımda tahmini kaç alırsa atama şansım var demektir lütfen hakaret boyutunda cümleler kullanmayın