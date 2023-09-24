Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


24 Eylül 2023 23:30
3.alım da rakamlar nasıl olur
hepinize merhabalar önlisans mezunuyum sanayilerde çalışıyorum kaç yıldır eve gelip zor bela çalışarak 72 aldım şansa nasip değilmiş atanamadım şimdi bu puanla da atama bekleme kardeşim diyebilirsiniz benim kapasitem vaktim sizin kadar olmadı çalışmak zorunda kaldım ancak bu kadar alabildim sizin fikrinizi sormak istedim sadece ,tds bu alımda tahmini kaç alırsa atama şansım var demektir lütfen hakaret boyutunda cümleler kullanmayın

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