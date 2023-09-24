Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


24 Eylül 2023 23:43
Polis toplu taşıma otobüs kartı

Arkadaşlar polis kartını sadece bulunduğumuz ilde mi kullaniyoruz..ve aylar sonra bu ile geldiğimizde halen jarti kullnmk sucmu

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