Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


25 Eylül 2023 00:54
DYK Ek Puan Alamayan Var Mı?

Çalıştığım ilçede geçen eğitim öğretim yılı boyunca DYK yaptım ama 9 aylık ek hizmet puanı ne bana ne de arkadaşlara eklenmiş. Dilekçe verdik, 1 ay daha geçti henüz işlenmedi. Bu durum normal mi?


Memleketinogretmeni
Memur
25 Eylül 2023 01:34

Bir dilekçe daha yaz hocam.Dilekçeyi verirken de İdareye siz ekliyormuşsunuz de.Bilmiyorlar demek ki

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