Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


25 Eylül 2023 06:16
Yerel seçim öncesi sözleşmeliye kadro gelir mi?

Yerel seçim öncesi sözleşmeliye kadro gelir mi? Bu konuda hiç habere denk gelmedim bilgisi yada tahmini olan var mı acaba


Darbeyehayır
Aday Memur
25 Eylül 2023 07:25

Gelmez gibi duruyor hiç dillendiren yok.

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