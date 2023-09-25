Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


25 Eylül 2023 08:08
Eğitim tayini

merhaba arkadaşlar; eğitim tayininde ayrılış yaparken;

1) yol harcırahını ayrıldığınız hastanenin mutemetliği yapar mı, yolluğun ödenmesi uzun sürüyor mu?

2) ayrılış yapılan yerden promosyon geri istenirse bu hemen mi olmalı yoksa banka süre veriyor mu?

cevaplarsanız çok sevinirim, teşekkürler.

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