Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


25 Eylül 2023 08:34
istanbul calisma sistemi
arkadaşlar bazı ilçeler 12 36 calisirken bazilari çakma 12 36 calisiyor neden böyle düz 12 36 calisan ilceleri neresi aylardır biz çakma 12 36 calisiyoruz yorgunluktan aileme vakit ayıramaz oldum

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