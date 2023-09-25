Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


25 Eylül 2023 08:51
Okul sonrası mesleki çalışmaya katılmak zorunlu mu

Merhabalar herkese,geçen seneden bu yana her ay yapılan branşıma özel bir mesleki çalışma var.Ve bu çalışmaya hep 15:20 de gidip 18:40 ta çıkıyoruz.Sabah okul yoğunluğu okul sonrası ise bu çalışmalardan çok sıkıldım artık.Buna katılmama gibi bir hakkımız var mı merak ediyorum


Cirixus
Aday Memur
25 Eylül 2023 10:30

Öğretmenin çalışma saatleri özel kanunla ve bakanlar kuruluyla belirlenir. Öğretmen, ders programında belirtilen saatler haricinde çalışmak zorunda değil. Ancak kaymakamlık makamının oluruyla düzenlenecek faaliyetlerde sadece hafta içi 18.00'e kadar sınırlı olmak üzere katılım zorunlu. Hafta içi 18.00'den sonra ve hafta sonu herhangi bir saatte çalışmak zorunda değilsiniz.


Elifvezonguldak
Aday Memur
25 Eylül 2023 10:52

Pdc mi acaba? Eğitici görevlisiyle görüşebilirsiniz. Zaman düzenlemeleri sabah veya öğleden sonrayı kapsayacak şekilde ayarlanıyor. Sabah ise sabah görevli izinli sayılıyorsunuz, öğleden sonra ise o derslere girmeyip izinli oluyorsunuz. Görevli izinli sayıldığınız bir zaman diliminde okulda ve eğitimde bulunmamak kabul edilmiyor. Bazen seçilen günler öğretmenin boş gününe veya ders sonuna denk gelebiliyor lakin pdc için konuşuyorum eğitim süresi 90 dakika, neden 3 saat tutuluyorsunuz anlamak imkansız.

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