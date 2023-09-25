Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


25 Eylül 2023 09:20
Eş durumu hk.

yeni nişanlamdım 5 aylık sağlık personeliyin, nişanlım sağlıkocağında kamu dışı olarak 4 senedir çalışıyor, eş durumundan nasıl yararlanırım?

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