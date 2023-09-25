Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


25 Eylül 2023 09:21
lütfen ardımcı olur musunuz

TEZLİ yüksek lisans yapmaktaydım 4 yarıyılda derslerimi veremedim bu hafta ders alma haftasıyken yüksek lisans kaydımın silindiğini fark ettim (haziranda aktif öğrenciydim)

askerliğimi erteletmek için başvurmuştum şimdi ne yapmalıyım tekrar tezliden başka bir bölüme başvurabiliyor muyum ya da tezsize

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