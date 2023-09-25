KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


25 Eylül 2023 09:21
Yüksek lisans kaydım silindi

TEZLİ yüksek lisans yapmaktaydım 4 yarıyılda derslerimi veremedim bu hafta ders alma haftasıyken yüksek lisans kaydımın silindiğini fark ettim (haziranda aktif öğrenciydim)

askerliğimi erteletmek için başvurmuştum şimdi ne yapmalıyım tekrar tezliden başka bir bölüme başvurabiliyor muyum ya da tezsize

Çok Yazılan Konular

Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)DSİ yedeklerSkytestTüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.GSB Büro Personeli YedekGüvenlik soruşturması için yardımGeçmiş Olsun Türk Gençliğiİnşaat mühendisi puanları son durum2023'de Aldığım 90 Puan Ne işime Yarar?Kpss b 90+ alanlar

Sözlük

Okul hayatında yaşanan travmalar 1 basmati pirinci 1 şirinlemek 2 orta düzey bir evlilik için en az 25 bin tl bütçe gerekmesi 3 bir yapının yaşı nasıl hesaplanır 1 şu an çalan şarkı 9 güne bir söz bırak 1 ritim 1 Gönül Dağı dizisi 1 mekke 2

Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nahçıvan'a gittiPendik'te halıya sarılarak sokağa atılmış erkek cesedi bulunduSavcı Sayan'ın acı günü! Annesi 75 yaşında vefat ettiAnkara Büyükşehir Belediyesi, Dikmen Vadi Konutlarının satışa çıkarıldığını duyurduFETÖ operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

Editörün Seçimi

Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlar2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Hayatımı değiştirmek istiyorumMülakat/Sertifika olsun isteyen Zekasına değil dayısına güvenen Türk gençliği.Dövmeli jandarma personeli Disiplin soruşturması, Soruşturmanın gizliliği ihlaliPolislere Neden Unvan Değişikliği Sınavı YokMutlu değilim dostlar var mı bu meslekte mutlu olan?Şözleşmeliden kadroya geçtim maaşım hala aynı