KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


25 Eylül 2023 09:25
2023'de Aldığım 90 Puan Ne işime Yarar?

Mühendisim fakat mühendislikten keyif almıyorum bu sene 90 aldım KPSS'den ayrıca YDS puanım da 90 civarı bu işime yarar mı yüksek maaşlı ne önerirsiniz?


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Aday Memur
25 Eylül 2023 09:35

o puanları çöpe at ve sürekli işçi ol maaş gayet yüksek

Toplam 1 mesaj

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